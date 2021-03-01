Гол Милика спас «Марсель» от проигрыша «Лиону»

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Марсель» сыграл вничью с «Лионом». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 1:1.

На 21-й минуте счёт открыл нападающий «Лиона» Карл Токо Экамби, ему ассистировал полузащитник Лукас Пакета. В конце первого тайма нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик сравнял счёт, реализовав пенальти. На 70-й минуте Пакета получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

«Лион» в 27 матчах набрал 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (39) находится на седьмом месте. Лидером соревнований является «Лилль» (59), на втором месте находится «Пари Сен-Жермен» (57). В следующем туре «Марсель» сыграет с «Лиллем», «Лион» — с «Ренном».