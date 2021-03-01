Дубль Аугустыняка и удаление Смольникова в видеообзоре матча «Краснодар» – «Урал»

В матче 20-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

На 12-й минуте счёт открыл Магомед-Шапи Сулейманов. Краснодарцы провели атаку левым флангом, Чернов навесил в штрафную, Сулейманов подстроился и пробил по воротам — Годзюр среагировал, но Шапи со второй попытки поразил ворота «Урала». На 35-й минуте защитник «Краснодара» Игорь Смольников был удалён после получения второй жёлтой карточки.

В начале второго тайма Рафал Аугустыняк получил передачу у чужой штрафной, подготовил удар и пробил — мяч залетел в ближний нижний угол ворот. Через 7 минут Аугустыняк оформил дубль. На 85-й минуте Реми Кабелла сравнял счёт. Вандерсон с правого фланга исполнил подачу в штрафную, де Вильена сделал скидку во вратарскую, откуда Кабелла головой направил мяч в угол ворот.

«Краснодар» в 20 встречах набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (22) — на 12-м месте.