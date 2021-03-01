Лёв заявил, что готов рассмотреть возвращение в сборную Хуммельса, Мюллера и Боатенга
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что готов рассмотреть возвращение в команду защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса и игроков «Баварии» Томаса Мюллера и Джерома Боатенга.
«Когда начинаешь изменения, нельзя отказываться от них и начинать двигаться в другом направлении. Но пандемия отняла почти целый год, поэтому сейчас можно рассмотреть прерывание этого процесса, если это необходимо.
Если я посчитаю, что нужны те, кто могут добавить энергии в футбольном или лидерском планах, то возвращение возможно. Я могу пообещать, что мы не станем ничего исключать», – сказал Лёв в интервью Sportschau.
Йоахим Лёв перестал вызывать Мюллера, Хуммельса и Боатенга в сборную Германии в 2019 году.
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