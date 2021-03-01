Шоу о руке Хадсона-Одои: если судьи не думают, что это пенальти, зачем останавливать игру

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился своим мнением об эпизоде с игрой рукой Каллума Хадсона-Одои в первом тайме матча с «Челси» (0:0).
Рефери Стюарт Эттуэлл после консультации с ВАР принял решение не назначать пенальти в ворота «Челси» после того, как мяч попал в руку Хадсону-Одои.
«Я не знаю. В тот момент я увидел игру рукой. Не знаю, был ли это Гринвуд или Хадсон-Одои. Я просто продолжил играть, даже не знал, что была проверка ВАР. Не знаю, зачем игру остановили. Если они не думают, что это пенальти, то я не знаю, зачем было останавливать игру.
Я даже слышал, как судья сказал Магуайру: «Если я скажу, что это пенальти, то позже это вызовет много разговоров». Так что я не знаю, что там произошло. Магуайр сказал, что судьям передали – это пенальти. ВАР сказал им, что был пенальти. Я не уверен, не понимаю. Мяч был у нас, мы атаковали, так что этот ВАР сбил нас с толку. Если это не пенальти, то судьи могли бы просто дать продолжить игру. Я не собираюсь ныть по этому поводу, мне кажется, что ни одна из команд не сделала достаточно для победы», – сказал Шоу BBC Sport.
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