«Ювентус» летом попытается подписать Дракслера

Туринский «Ювентус» попытается подписать немецкого полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера, у которого летом истекает контракт с французским клубом. Об этом сообщает calciomercato. По информации источника, «Ювентус» подпишет Дракслера, если клуб устроят физические кондиции игрока.

Дракслер перешёл в «ПСЖ» в 2017 году, до этого он выступал за «Вольфсбург» и «Шальке-04». В нынешнем сезоне немец принял участие в 15 матчах Лиги 1, забил три гола, отдал две результативные передачи и получил три жёлтые карточки.

В январе немецким полузащитником «ПСЖ» интересовался лондонский «Арсенал», однако Дракслер не был заинтересован в переходе. При этом парижане выставляли Дракслера на трансфер из-за финансовых трудностей в связи с пандемией.