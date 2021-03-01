«Ювентус» летом попытается подписать Дракслера
Туринский «Ювентус» попытается подписать немецкого полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера, у которого летом истекает контракт с французским клубом. Об этом сообщает calciomercato. По информации источника, «Ювентус» подпишет Дракслера, если клуб устроят физические кондиции игрока.
Дракслер перешёл в «ПСЖ» в 2017 году, до этого он выступал за «Вольфсбург» и «Шальке-04». В нынешнем сезоне немец принял участие в 15 матчах Лиги 1, забил три гола, отдал две результативные передачи и получил три жёлтые карточки.
В январе немецким полузащитником «ПСЖ» интересовался лондонский «Арсенал», однако Дракслер не был заинтересован в переходе. При этом парижане выставляли Дракслера на трансфер из-за финансовых трудностей в связи с пандемией.
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