Спасение «Краснодара» в матче с «Уралом», ничья «Челси» и «МЮ». Главное к утру

«Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уралом», играя вдесятером с 35-й минуты, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в центральном матче 26-го тура АПЛ, а «Ливерпуль» прервал четырёхматчевую серию поражений – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уралом», играя вдесятером с 35-й минуты.

2. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в центральном матче 26-го тура АПЛ.

3. «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» и прервал четырёхматчевую серию поражений в АПЛ.

4. Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси».

5. «Айлендерс» обыграли «Питтсбург», у Сорокина – шат-аут.

6. Васютин дебютировал за шведский «Юргорден». Его команда победила со счётом 7:0.

7. Андрей Воронцевич определился с новым клубом.

8. «У меня было похмелье». Пауло Коста признался, что напился перед боем с Адесаньей.

9. Давид Гоффен выиграл первый титул с 2017 года, одержав победу на турнире в Монпелье.

10. Анкалаев повторил достижение Густафссона и Рейеса.

11. «Чикаго» обыграл «Детройт», шайбы на счету Задорова и Свечникова.

12. «Лейкерс» разгромили «Уорриорз», «Бостон» обыграл «Вашингтон».