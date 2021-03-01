Спасение «Краснодара» в матче с «Уралом», ничья «Челси» и «МЮ». Главное к утру

«Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уралом», играя вдесятером с 35-й минуты, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в центральном матче 26-го тура АПЛ, а «Ливерпуль» прервал четырёхматчевую серию поражений – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уралом», играя вдесятером с 35-й минуты.
2. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в центральном матче 26-го тура АПЛ.
3. «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» и прервал четырёхматчевую серию поражений в АПЛ.
4. Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси».
5. «Айлендерс» обыграли «Питтсбург», у Сорокина – шат-аут.
6. Васютин дебютировал за шведский «Юргорден». Его команда победила со счётом 7:0.
7. Андрей Воронцевич определился с новым клубом.
8. «У меня было похмелье». Пауло Коста признался, что напился перед боем с Адесаньей.
9. Давид Гоффен выиграл первый титул с 2017 года, одержав победу на турнире в Монпелье.
10. Анкалаев повторил достижение Густафссона и Рейеса.
11. «Чикаго» обыграл «Детройт», шайбы на счету Задорова и Свечникова.
12. «Лейкерс» разгромили «Уорриорз», «Бостон» обыграл «Вашингтон».
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