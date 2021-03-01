«Наполи», «Ньюкасл» и «Бёрнли» интересуются игроком «Бенфики» Таварешем

Защитник «Бенфики» Нуну Тавареш заинтересовал итальянский «Наполи», а также английские «Ньюкасл» и «Бёрнли». Об этом сообщает O Jogo.

Transfermarkt оценивает 21-летнего португальца в € 7 млн. В нынешнем сезоне Тавареш провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых сделал три результативные передачи.

В чемпионате Португалии «Бенфика» после 20 матчей с 39 очками располагается на четвёртом месте, отставая от идущего третьим «Порту» на шесть очков. Отставание «Бенфики» от лидера чемпионата – «Спортинга» – составляет 16 очков.

В Серии А «Наполи» после 23 матчей с 43 очками располагается на шестом месте, отставание неаполитанцев от лидера чемпионата – «Интера» – составляет 13 очков. В АПЛ «Бёрнли» после 26 матчей с 28 очками находится на 15 месте, а «Ньюкасл» с 26 очками располагается на 17-й строчке.