В полночь 26 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, которое было открыто с 29 января.
Незадолго до открытия трансферного окна «Локомотив» объявил подписании контракта с защитником «Бордо» Пабло, а «Спартак» заключил контракт с полузащитником ПСВ Йорритом Хендриксом. Среди громких переходов зимнего трансферного окна можно отметить покупку «Спартаком» нападающего «Аякса» Квинси Промеса, подписание московским ЦСКА норвежского полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена и экс-нападающего «Зенита» Саломона Рондона, а также переход нападающего софийского ЦСКА Али Соу в «Ростов».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: какой из зимних трансферов легионеров в РПЛ сработает весной лучше всех?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
- 1 марта 2021
-
10:44
-
10:43
-
10:23
-
10:07
-
09:58
-
09:57
-
09:34
-
09:33
-
09:30
-
09:20
-
09:03
-
08:49
-
08:30
-
07:59
-
07:22
-
07:06
-
06:19
-
05:57
-
05:19
-
04:12
-
01:47
-
00:57
-
00:40
-
00:38
-
00:34
-
00:16
-
00:07
-
00:05
- 28 февраля 2021
-
23:59
-
23:53
-
23:45
-
23:42
-
23:38
-
23:21
-
23:15