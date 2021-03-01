Какой из зимних трансферов легионеров в РПЛ сработает весной лучше всех?

В полночь 26 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, которое было открыто с 29 января.

Незадолго до открытия трансферного окна «Локомотив» объявил подписании контракта с защитником «Бордо» Пабло, а «Спартак» заключил контракт с полузащитником ПСВ Йорритом Хендриксом. Среди громких переходов зимнего трансферного окна можно отметить покупку «Спартаком» нападающего «Аякса» Квинси Промеса, подписание московским ЦСКА норвежского полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена и экс-нападающего «Зенита» Саломона Рондона, а также переход нападающего софийского ЦСКА Али Соу в «Ростов».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: какой из зимних трансферов легионеров в РПЛ сработает весной лучше всех?

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