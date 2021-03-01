Хавбек «Ливерпуля» Джонс посвятил гол погибшему отцу Алисона

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс посвятил свой гол в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:0) своему партнёру по команде вратарю Алисону Бекеру.
Напомним, отец голкипера Жозе Бекер трагически погиб на прошлой неделе. Он отправился к водоёму на территории своих владений, нырнул и пропал. На утро спасатели нашли его тело.
«Это было трудное время для меня и для всей команды, но я счастлив, что забил. Хотел бы воспользоваться моментом и посвятить этот гол отцу Али. Пусть земля ему будет пухом. Али, если ты это видишь, это для тебя, бро.
Алисон — сильный парень и, конечно, важнейшая часть команды. Сегодня он не здесь, но мы скучаем по нему. Я посвящаю свой гол ему, его отцу и всей его семье», — цитирует Джонса пресс-служба «Ливерпуля» со ссылкой на Sky Sports.
Видео гола Джонса в ворота «Шеффилда»:
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