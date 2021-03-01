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Микель Артета может стать главным тренером «Барселоны»

Микель Артета может стать главным тренером «Барселоны»
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета может возглавить «Барселону», сообщает RAC1.

По информации источника, такой вариант возможен, если на выборах президента «Барселоны» победу одержит Жоан Лапорта. Напомним, голосование состоится 7 марта 2021 года. Помимо Лапорты, на пост президента каталонского клуба претендуют Виктор Фонт и Тони Фрейша. Действующим главным тренером «Барселоны» является нидерландский специалист Рональд Куман, который возглавляет команду с августа 2020 года.

Артера начал тренерскую деятельность в качестве помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В декабре 2019 года специалист занял пост главного тренера лондонского «Арсенала». Контракт Артеты с английским клубом рассчитан до июня 2023 года.

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