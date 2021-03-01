Микель Артета может стать главным тренером «Барселоны»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета может возглавить «Барселону», сообщает RAC1.
По информации источника, такой вариант возможен, если на выборах президента «Барселоны» победу одержит Жоан Лапорта. Напомним, голосование состоится 7 марта 2021 года. Помимо Лапорты, на пост президента каталонского клуба претендуют Виктор Фонт и Тони Фрейша. Действующим главным тренером «Барселоны» является нидерландский специалист Рональд Куман, который возглавляет команду с августа 2020 года.
Артера начал тренерскую деятельность в качестве помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В декабре 2019 года специалист занял пост главного тренера лондонского «Арсенала». Контракт Артеты с английским клубом рассчитан до июня 2023 года.
«Барселона» объявила новую дату проведения выборов президента клуба
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