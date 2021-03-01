Фонсека: нельзя отрицать тот факт, что у «Ромы» есть проблемы

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат матча 24-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:2).
«Мы начали матч ужасно, много ошибались в первые 20 минут встречи. Так нельзя играть с такой командой, как „Милан“. Позже игра выровнялась, мы создали множество опасных моментов. Работа судей? После матча легко находить оправдания. Мне не понравилось то, что произошло, но оправдания тут ни к чему.
»Рома" пассивно действовала в защите. После перерыва мы начали рисковать, так как проигрывали, и перед «Миланом» открылось больше пространства. Первая половина матча была реальной проблемой. Мы слишком легко отдавали мяч сопернику. Речь идёт не об индивидуальных ошибках, а об общем построении игры команды. В ней не было единства. Сложно понять, почему нам так сложно играть с большими клубами. Дело всегда в деталях. Мы не можем отрицать тот факт, что у нас есть проблемы", — приводит слова Фонсеки Football Italia.
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