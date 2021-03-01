Бланка Влашич: брату очень нравится в России

Бланка Влашич, четырёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и сестра полузащитника ЦСКА Николы Влашича, высказалась о несостоявшемся трансфере брата в летнее трансферное окно. Сообщалось, что у футболиста есть предложения от «Наполи» и «Зенита».
«Этого ведь не случилось, он не никуда не перешёл. Мы не разговариваем с ним о вещах, которые могут случиться, обсуждаем только факты: здесь и сейчас. Я не могу знать, что произойдёт в будущем, да и лучше об этом разговаривать с его агентом. Для меня важно одно — чтобы мой брат был счастлив. Ему очень нравится в России», — цитирует Бланку Sport24.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.
- 1 марта 2021
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