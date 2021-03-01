Зидан: «Реал» умеет побеждать в критические моменты

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 25-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедад» рассказал о нынешней ситуации в команде.



«Реал» умеет побеждать в критические моменты. Мы знаем, что на протяжении сезона случаются трудности, но всегда есть и положительные моменты. Впереди ещё много матчей. Мы проживаем изо дня в день. Нет смысла оглядываться назад. Наша единственная забота — ближайший матч.



Мы ничего не можем сделать с прошлыми поражениями. Сейчас многие наши футболисты проходят через восстановление. Самое важное для меня — преданность игроков. Несмотря на все трофеи они продолжают с нетерпением ждать каждый следующий матч", — приводит слова Зидана Marca.

Матч 25-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 1 марта, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.