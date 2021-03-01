Червиченко: вместо пиар-хрени в виде возвращения Промеса нужно было покупать Хвичу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о трансфере нападающего Квинси Промеса из «Аякса» в московский клуб.



«Отдельно стоит сказать про трансферы. Вместо пиар-хрени в виде возвращения Промеса нужно было покупать Хвичу – и вместо двух поражений в феврале были бы две победы. Команде нужен быстрый и креативный полузащитник, способный выводить нападающих один на один, самостоятельно обострять игру, зарабатывать стандарты. Промес и Хендрикс – это не усиление, хоть Хендрикс выглядел неплохо, но это не игрок уровня Хвичи. Да, хозяйка клуба похвалила трансфер Промеса, но я считаю этот трансфер безобразным. Пусть в итоге его и купили не за смехотворные, а за смешные деньги – вся Европа веселилась от суммы трансфера за человека, который едет с рынка.

«Спартак» получил среднего игрока, который ничего вчера не показал. Все мы знаем, как быстро Промес может убегать со смещением вправо, знал это и «Рубин» – они ни разу не дали подать ему правой ногой. Ни одного момента от Квинси я не запомнил, максимум – пара острых передач. А для понимания его состояния достаточно вспомнить, как его в первом тайме проверили между ног", — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».