17-летний хавбек «Динамо» Захарян: перед матчем с «Ахматом» волновался. Рад, что забил гол

17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями от дебютного гола в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). Напомним, хавбек стал самым молодым игроком, забившим гол в нынешнем сезоне чемпионата России.



«Очень рад, что получилось заработать пенальти и забить. Главное, что команда победила. Теперь нужно работать дальше и продолжать в том же духе. Ко мне подошёл главный тренер, мы поговорили, и он сказал, что я буду в стартовом составе. Перед матчем немного волновался, но во время игры всё прошло.



Что касается гола, я видел, что защитник уже меня перекрывает, пришлось убирать его на замахе и протыкать мяч мимо вратаря. Получилось удачно. Я очень благодарен болельщикам. Они меня очень заряжают, так что постараюсь своей игрой отблагодарить их», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».

Хавбек «Динамо» Захарян — самый молодой игрок, забивший гол в нынешнем сезоне РПЛ