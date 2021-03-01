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Карпин встретился с Радимовым. Фото

Карпин встретился с Радимовым. Фото
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о встрече с наставником «Зенита-2» Владиславом Радимовым.

«Вспомнили старое, обсудили настоящее, поговорили о будущем… А там «позырим», — написал Карпин в своём «инстаграме».

Карпин и Радимов знакомы по выступлению за сборную России с 1994 по 2003 год. В составе национальной команды сыграли на чемпионате Европы 1996 года.

«Ростов» под руководством Карпина в настоящее время занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка в 20 турах, и отстаёт от зоны еврокубков на 2 очка.

«Зенит-2» Радимова располагается на второй строчке во 2-й группе Профессиональной футбольной лиги с 30 очками после 16 матчей и уступает только «Олимпу-Долгопрудному» (38).

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