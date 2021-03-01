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Клубы РПЛ обсуждают смягчение лимита на легионеров

Клубы РПЛ обсуждают смягчение лимита на легионеров
Футбол / РПЛ 0
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Инициативная группа клубов Российской Премьер-Лиги обсуждает возможное изменение лимита на легионеров, сообщает «Рейтинг букмекеров».

По информации источника, клубы рассматривают смягчение лимита. Обсуждается два формата — 10 или 12 иностранцев в заявке без ограничения их количества на поле либо ограничение в виде прошлого лимита (формат «6+5»).

Отмечается, что в Российском футбольном союзе по-прежнему уверены, что необходимо больше времени, чтобы проанализировать последствия формулы «8+17». Дополнительным аргументом для организации является тот факт, что клубы сами приняли нынешний формат.

Напомним, из-за ужесточения лимита на легионеров клубы РПЛ столкнулись с проблемой. В частности, «Спартаку» пришлось отзаявить нападающего Педро Рошу с чемпионата России после покупки форварда Квинси Промеса.

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