Клубы РПЛ обсуждают смягчение лимита на легионеров

Инициативная группа клубов Российской Премьер-Лиги обсуждает возможное изменение лимита на легионеров, сообщает «Рейтинг букмекеров».
По информации источника, клубы рассматривают смягчение лимита. Обсуждается два формата — 10 или 12 иностранцев в заявке без ограничения их количества на поле либо ограничение в виде прошлого лимита (формат «6+5»).
Отмечается, что в Российском футбольном союзе по-прежнему уверены, что необходимо больше времени, чтобы проанализировать последствия формулы «8+17». Дополнительным аргументом для организации является тот факт, что клубы сами приняли нынешний формат.
Напомним, из-за ужесточения лимита на легионеров клубы РПЛ столкнулись с проблемой. В частности, «Спартаку» пришлось отзаявить нападающего Педро Рошу с чемпионата России после покупки форварда Квинси Промеса.
- 1 марта 2021
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