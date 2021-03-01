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КДК проведёт заседание по матчу «Алания» — «Томь» 3 марта. Гогниев и Хосонов приглашены

КДК проведёт заседание по матчу «Алания» — «Томь» 3 марта. Гогниев и Хосонов приглашены
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет получил материалы по матчу 27-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» — «Томь» (2:3).

«Материалы по матчу «Алания» — «Томь» поступили в КДК. 3 марта состоится заседание. И Гогниев, и Хосонов на него приглашены», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, на 95-й минуте встречи главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил красную карточку. Сразу же после финального свистка футболисты устроили массовую драку. В столкновении принимали участие главный тренер «Томи» Александр Кержаков и наставник «Алании» Гогниев, но их сдерживали помощники. Спартак пошёл в жёсткий стык с арбитром и даже попал ему рукой в живот.

Тренеру «Алании» Гогниеву грозит до двух лет дисквалификации за стычку с арбитром
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