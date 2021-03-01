Златан Ибрагимович может пропустить матч Серии А «Милан» — «Удинезе»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может пропустить матч 25-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», сообщает La Gazzetta dello Sport.



Напомним, шведский форвард получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:1) и был заменён на 56-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел форвард Рафаэл Леау.



По информации источника, Ибрагимович испытывает проблемы с мышцами левого бедра. В ближайшее время нападающий пройдёт медицинское обследование, чтобы определить серьёзность повреждения. Позже Ибрагимович отправится в Сан-Ремо, где станет участником престижного музыкального фестиваля.



Матч 25-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Удинезе» состоится 3 марта на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 22:45 мск.

«Милан» на выезде переиграл «Рому» и сократил отставание от первого места