Стали известны подробности разногласий между «Реалом» и Лукасом Васкесом
Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес не может договориться с клубом о продлении контракта, истекающего летом 2022 года.
Как сообщает Abc.es, 29-летний футболист хочет заключить со «сливочными» соглашение на четыре сезона с повышением оклада на 15 процентов, после которого он станет получать € 5 млн в год. Взгляды «Королевского клуба» на ситуацию радикально отличаются: руководство готово предложить Васкесу трёхлетний договор и просит его пойти на 10-процентное снижение зарплаты. При таком раскладе игрок будет получать чуть больше € 4 млн за сезон.
Васкес выступает за главную команду «Реала» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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