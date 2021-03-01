Кальдерон: «Реал» хочет заполучить Салаха, но не может позволить его себе

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон высказался о возможном переходе нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в испанскую команду.



«Салах — отличный игрок и бомбардир. Он помогает „Ливерпулю“, прикладывается все усилия для победы. Не думаю, что мерсисайдцы его отпустят. Думаю, „Ливерпуль“ задумается о трансфере Салаха только если получит внушительное предложение. Конечно, „Реал“ хочет заполучить Салаха, но определяющим фактором в этом вопросе будет цена. Египтянин имеет фантастический потенциал, любой клуб хотел бы получить такого футболиста, но я не думаю, что „Реал“ может себе его позволить», — приводит слова Кальдерона Goal.com со ссылкой на ON Time Sports.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Действующий контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.