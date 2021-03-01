«Зенит» летом может подписать контракт с Джанаевым

«Зенит» летом может приобрести вратаря «Сочи» Сослана Джанаева. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, которые знакомы с ситуацией.

«Вратарская линия в санкт-петербургском клубе летом может претерпеть изменения. «Зенит» не уверен в продлении контракта с Лунёвым, поэтому рассматривает вариант с приобретением Джанаева на правах свободного агента», — сказал один из источников «Чемпионату».

Джанаев выступает за «Сочи» с 2019 года. В нынешнем сезоне 33-летний голкипер принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в семи из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Ранее Джанаев играл в составе «Спартака», «Ростова», казанского «Рубина» и других клубов. С 2016 года голкипер вызывается в национальную команду России.