Директор «Мордовии» Лёвин: наши господа очень сильно нас подвели

Директор «Мордовии» Николай Лёвин рассказал о причинах кризиса и ситуации в клубе.
«Обещаний было много. Третий год пошёл, как я вернулся в клуб. Ситуация не улучшалась и не улучшается. К тяжёлой финансовой ситуации в целом по республике мы относимся с пониманием. Данное обстоятельство всегда спокойно воспринималось нашим коллективом. Всё тактично. Сор из избы не выносили. Всеми силами сохраняли родной клуб, как могли. Клуб с 60-летней историей. Нам обещали деньги, мы верили и ждали, влезали в долги.
Последний раз, когда Владимир Дмитриевич пришёл на «Старт», спрашивал: «Почему вы не выигрываете? Что-то плохо играете!» Возникал вопрос, а смотрел ли он игру вообще? Вглядывался в лица футболистов. На поле выходили пацаны 2001 года рождения. Школьники на тот момент! Такие вот понятия. Пока чемпионат мира гремел, интерес к футболу был. Как только прошёл, все это сразу закончилось. Наши господа очень сильно нас подвели», — приводит слова Лёвина «Столица С».
- 1 марта 2021
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