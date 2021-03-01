«Химки» попросили КДК рассмотреть отмену жёлтой карточки Конате

«Химки» обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.



«К нам поступило обращение из «Химок» с просьбой рассмотреть отмену жёлтой карточки Конате, которая стала для него четвёртой», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Конате получил жёлтую карточку в середине второго тайма. Помимо него, главный судья матча Артём Любимов наказал троих футболистов «Химок», среди которых полузащитник Илья Кухарчук, получивший два предупреждения и покинувший поле на 74-й минуте.



«Химки», набрав 28 очков в 20 турах, занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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