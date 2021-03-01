Хосонов — о скандале в матче с «Томью»: жалею об этой ситуации. Не сдержал эмоции

Полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов сообщил, намерен ли посетить заседание по матчу 27-го тура Футбольной национальной лиги с «Томью» (2:3). Напомним, заседание состоится 3 марта.
«Если руководство клуба сейчас скажет ехать, то надо ехать, конечно. Я ещё не знаю о приглашении на КДК, нам пока ничего об этом не говорили. Не знаю, какого наказания ожидать. Конечно, я жалею об этой ситуации. Не сдержал эмоции, и получилось, что так некрасиво поступил», — приводит слова Хосонова Sport24.
Напомним, Хосонов получил красную карточку в концовке встречи. Ещё одну красную карточку получил главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. Сразу же после финального свистка футболисты устроили массовую драку. В столкновении принимали участие главный тренер «Томи» Александр Кержаков и наставник «Алании» Гогниев, но их сдерживали помощники. Спартак пошёл в жёсткий стык с арбитром и даже попал ему рукой в живот.
- 1 марта 2021
-
16:52
-
16:41
-
16:20
-
16:04
-
15:50
-
15:46
-
15:32
-
15:26
-
15:14
-
15:05
-
14:56
-
14:36
-
14:35
-
14:26
-
14:04
-
13:52
-
13:51
-
13:49
-
13:39
-
13:31
-
13:08
-
13:03
-
13:00
-
12:40
-
12:39
-
12:20
-
12:14
-
12:11
-
11:56
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:41
-
11:36
-
11:18