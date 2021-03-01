Хосонов — о скандале в матче с «Томью»: жалею об этой ситуации. Не сдержал эмоции

Полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов сообщил, намерен ли посетить заседание по матчу 27-го тура Футбольной национальной лиги с «Томью» (2:3). Напомним, заседание состоится 3 марта.



«Если руководство клуба сейчас скажет ехать, то надо ехать, конечно. Я ещё не знаю о приглашении на КДК, нам пока ничего об этом не говорили. Не знаю, какого наказания ожидать. Конечно, я жалею об этой ситуации. Не сдержал эмоции, и получилось, что так некрасиво поступил», — приводит слова Хосонова Sport24.

Напомним, Хосонов получил красную карточку в концовке встречи. Ещё одну красную карточку получил главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. Сразу же после финального свистка футболисты устроили массовую драку. В столкновении принимали участие главный тренер «Томи» Александр Кержаков и наставник «Алании» Гогниев, но их сдерживали помощники. Спартак пошёл в жёсткий стык с арбитром и даже попал ему рукой в живот.