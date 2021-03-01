«МЮ» оценивает Лингарда в более чем € 20 млн. Его могут включить в сделку по Райсу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Вест Хэм Юнайтед», может летом покинуть «красных дьяволов» на постоянной основе.
Как уже сообщалось, «молотобойцы» хотят подписать с 28-летним футболистом полноценный контракт. По информации Eurosport.co.uk, манкунианцы оценивают игрока в более чем £ 20 млн (€ 23 млн). В «Вест Хэме» изначально рассчитывали на меньшую сумму выкупа. При этом Джесси может стать частью сделки по хавбеку лондонцев Деклану Райсу, которым «Манчестер Юнайтед» давно интересуется.
Лингард перешёл в «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно. За «молотобойцев» он провёл пять матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Видео гола «Вест Хэма» в ворота «Манчестер Сити» после передачи Лингарда:
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