«Ливерпуль» готов предложить € 30 млн за Родриго Де Пауля, которым интересовался «Зенит»

Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль может в летнее трансферное окно перебраться в европейский топ-клуб.
Как сообщает Tuttoudinese.it, на аргентинца всерьёз нацелился «Ливерпуль». Красные готовы заплатить за него € 30 млн, в то время как итальянский клуб по-прежнему хочет получить не менее € 40 млн. Тем не менее сделка вполне вероятна. В свою очередь «Интер», также входящий в число претендентов на Де Пауля, сдал свои позиции в борьбе за игрока и не готов платить столько же, сколько «Ливерпуль».
Напомним, осенью прошлого года приобрести Де Пауля пытался «Зенит». По информации СМИ, футболистом также интересуется «Милан».
В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, в которых забил 5 гола (2 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.
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