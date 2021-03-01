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«Ливерпуль» готов предложить € 30 млн за Родриго Де Пауля, которым интересовался «Зенит»

«Ливерпуль» готов предложить € 30 млн за Родриго Де Пауля, которым интересовался «Зенит»
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль может в летнее трансферное окно перебраться в европейский топ-клуб.

Как сообщает Tuttoudinese.it, на аргентинца всерьёз нацелился «Ливерпуль». Красные готовы заплатить за него € 30 млн, в то время как итальянский клуб по-прежнему хочет получить не менее € 40 млн. Тем не менее сделка вполне вероятна. В свою очередь «Интер», также входящий в число претендентов на Де Пауля, сдал свои позиции в борьбе за игрока и не готов платить столько же, сколько «Ливерпуль».

Напомним, осенью прошлого года приобрести Де Пауля пытался «Зенит». По информации СМИ, футболистом также интересуется «Милан».

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, в которых забил 5 гола (2 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

Родриго Де Пауль, которым интересуется «Зенит», высказался о своём будущем
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