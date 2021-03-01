Лапорта прокомментировал информацию об аресте Бартомеу

Бывший президент «Барселоны», а ныне претендент на этот пост Жоан Лапорта прокомментировал информацию об аресте экс-главы каталонского клуба Хосепа Мария Бартомеу.
«Арест Бартомеу — плохая новость для «Барселоны», ведь он был президентом клуба. Давайте дождёмся официальной информации и будем соблюдать принцип презумпции невиновности», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Ранее появилась информация, что Бартомеу, а также исполнительный директор Оскар Грау и глава юридического отдела клуба Роман Гомес Понти были арестованы после обысков в главном офисе «Барселоны». По информации СМИ, они были задержаны в связи с деятельностью каталонского клуба в социальных сетях.
Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.
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