Уле-Гуннар Сульшер обвинил «Челси» во влиянии на судей

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выступил с критикой в адрес «Челси» после матча 26-го тура английской Премьер-лиги (0:0).



В одном из эпизодов мяч, находясь в штрафной площади хозяев, попал в руку нападающему синих Каллуму Хадсону-Одои, боровшемуся с соперником. Главный арбитр Стюарт Атвелл после подсказки VAR отправился лично посмотреть видеоповтор, однако не стал менять своё решение и не назначил пенальти.



Сульшер выразил несогласие с решением рефери, а также припомнил «Челси» материал, вышедший на их сайте перед матчем. Один из фрагментов текста был посвящён защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру и его грубым действиям в последних встречах с синими, за которые он не был наказан.



«Абсолютно не понимаю, почему в нашу пользу не назначили пенальти. На повторе отлично видно, что мяч попал в руку. У нас украли два очка. Я не могу говорить об этом, потому что это плохо скажется на Хадсоне-Одои. Не хочу устраивать споры, это было бы внешним давлением. «Челси» перед матчем написал про Гарри Магуайра и VAR, довольно дерзко с их стороны выкладывать такое на клубный сайт. Это влияет на судей. Можете почитать, что там написано. Это началось с тренера — кажется, это был Фрэнк Лэмпард, да? Куча разговоров о пенальти в нашу пользу, хотя эти моменты даже не были спорными. И, разумеется, сегодня мы должны были получить пенальти», — цитирует Сульшера Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

Видеообзор матча «Челси» — «МЮ»: