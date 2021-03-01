Гендиректор «Сочи»: Лига чемпионов? Мы все хотим, чтобы наш стадион увидел еврокубки

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о потенциальном выходе команды в еврокубки.
«У нас всё хорошо, погода вот солнечная. Похоже, она имеет большое влияние на раскрытие игроков и результаты нашей команды. Лига чемпионов? Каждый здравомыслящий человек, который занимается каким-то делом профессионально, хочет прогресса, хочет держать высокий уровень. Команда работает на победу. Надеемся, что дальше будет такой же настрой. Желание попасть в еврокубки у нас есть. Чем больше мы реализуем на поле, тем больше это нас обязывает продолжать играть в том же духе. Мы все хотим, чтобы такой стадион, как «Фишт», увидел еврокубки. Почему нет?» — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Сочи», набрав 36 очков в 20 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и «Зениту» (42).
- 1 марта 2021
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