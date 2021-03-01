Захарян и Соу попали в символическую сборную 20-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшими игроками тура стали полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк и хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа, которые получили оценку 8,7. Аугустыняк забил два гола в ворота «Краснодара», а Нобоа отдал две результативные передачи, поучаствовав в разгроме тульского «Арсенала» со счётом 4:0. В символическую сборную также попали новичок «Ростова» Али Соу, сделавший дубль в ворота «Зенита», и 17-летний Арсен Захарян из московского «Динамо», гол которого стал победным в матче с «Ахматом».

Сборная тура: Маринато Гильерме («Локомотив») — 8,6, Илья Самошников («Рубин») — 7,8, Кирилл Заика («Сочи») — 7,8, Филип Уремович («Рубин») — 8,1, Денис Кулаков («Урал») — 7,8, Хвича Кварацхелия («Рубин») — 8,3, Кристиан Нобоа («Сочи») — 8,7, Рафал Аугустыняк («Урал») — 8,7, Арсен Захарян («Динамо») — 7,6, Али Соу («Ростов») — 8,5, Джордже Деспотович («Рубин») — 8,4.