Гендиректор «Сочи»: все возможные предложения по Федотову обсуждать смысла нет
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможных предложениях со стороны других клубов главному тренеру Владимиру Федотову.
«Владимир Валентинович трудится в «Сочи». Говорить о наших опасениях, что его кто-то захочет перехватить, бессмысленно. Понятно, что чем выше результат, то тем выше интерес к тренеру. Мы достигаем его здесь. Федотов неоднократно говорил, что мы одна большая семья, работаем на результат. Поэтому все возможные предложения по Владимиру Валентиновичу обсуждать вообще нет смысла», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Сочи», набрав 36 очков в 20 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и «Зениту» (42).
Гендиректор «Сочи»: Лига чемпионов? Мы все хотим, чтобы наш стадион увидел еврокубки
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
19:41
-
19:03
-
18:59
-
18:45
-
18:37
-
18:25
-
18:22
-
18:12
-
18:11
-
17:44
-
17:39
-
17:24
-
17:22
-
17:00
-
16:52
-
16:41
-
16:20
-
16:04
-
15:50
-
15:46
-
15:32
-
15:26
-
15:14
-
15:05
-
14:56
-
14:36
-
14:35
-
14:26
-
14:04
-
13:52
-
13:51
-
13:49
-
13:39
-
13:31
-
13:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам