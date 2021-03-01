Гендиректор «Сочи»: все возможные предложения по Федотову обсуждать смысла нет

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможных предложениях со стороны других клубов главному тренеру Владимиру Федотову.



«Владимир Валентинович трудится в «Сочи». Говорить о наших опасениях, что его кто-то захочет перехватить, бессмысленно. Понятно, что чем выше результат, то тем выше интерес к тренеру. Мы достигаем его здесь. Федотов неоднократно говорил, что мы одна большая семья, работаем на результат. Поэтому все возможные предложения по Владимиру Валентиновичу обсуждать вообще нет смысла», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Сочи», набрав 36 очков в 20 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и «Зениту» (42).