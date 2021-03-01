Румынский тренер Георге Хаджи отклонил предложение российского клуба

Один из российских клубов, название которого не упоминается, недавно приглашал на должность главного тренера Георге Хаджи, но 56-летний румынский специалист отклонил предложение из России, информирует инсайдер Эмануэль Рошу в «твиттере».
Всего у Хаджи за последнее время было три предложения — от российского клуба, от румынского клуба и от софийского ЦСКА. Георге отказался от всех упомянутых вариантов продолжения тренерской карьеры.
Последним местом работы Хаджи был румынский клуб «Вииторул». Ранее Георге также возглавлял «Галатасарай», «Стяуа», «Бурсаспор», «Политехнику» и сборную Румынии. В роли тренера он становился чемпионом Румынии и обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка Турции.
Напомним, ранее издание France Football включило Хаджи в список номинантов на звание лучшего атакующего полузащитника в истории футбола.
- 1 марта 2021
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