Гендиректор «Сочи»: видно, что у нас прибавилось болельщиков. Позитива стало больше

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал об увеличении количества болельщиков команды благодаря хорошим результатам в РПЛ.
«После последних успехов видно, что болельщиков прибавилось. Позитивных отзывов, в целом, стало больше. Даже ребята из других городов отзываются положительно. Даже те, кто относился негативно, меняют мнение, хотя кто-то продолжает относиться к нам не очень хорошо. Но позитива стало намного больше, даже на трибунах растёт количество людей, народ радуется. Со снятием ограничений и летним сезоном увидим ещё больше любителей футбола», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Сочи», набрав 36 очков в 20 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и «Зениту» (42).
- 1 марта 2021
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