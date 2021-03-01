Гогниев сделал заявление по поводу стычки с арбитром в матче с «Томью»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев обратился к общественности, извинившись за стычку с арбитром в матче с «Томью».
«Прежде всего я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду. Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину.
При этом я не ищу себе оправданий. Признаю, что не сдержал свои эмоции. Знаю, какую большую работу РФС и ФНЛ ведут, чтобы сделать российский футбол чище. Как и любой другой клуб, «Алания» приветствует это. Ещё раз приношу извинения руководству нашего клуба и всего российского футбола и жду справедливое решение КДК», — говорится в заявлении специалиста на сайте «Алании».
Напомним, на 95-й минуте встречи главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил красную карточку. Сразу же после финального свистка футболисты устроили массовую драку. В столкновении принимали участие главный тренер «Томи» Александр Кержаков и наставник «Алании» Гогниев, но их сдерживали помощники. Спартак пошёл в жёсткий стык с арбитром и даже попал ему рукой в живот.
- 1 марта 2021
-
19:41
-
19:03
-
18:59
-
18:45
-
18:37
-
18:25
-
18:22
-
18:12
-
18:11
-
17:44
-
17:39
-
17:24
-
17:22
-
17:00
-
16:52
-
16:41
-
16:20
-
16:04
-
15:50
-
15:46
-
15:32
-
15:26
-
15:14
-
15:05
-
14:56
-
14:36
-
14:35
-
14:26
-
14:04
-
13:52
-
13:51
-
13:49
-
13:39
-
13:31
-
13:08