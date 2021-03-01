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Пирло: «Ювентус» продолжает борьбу за скудетто

Пирло: «Ювентус» продолжает борьбу за скудетто
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии матча 25-го тура Серии А со «Специей» заявил, что туринская команда продолжает борьбу за чемпионство.

«Это будет важный матч для нас, ведь мы должны продолжать борьбу за скудетто. Придётся с первых минут играть интенсивно.

Я бы не сказал, что мы можем бороться за скудетто, если бы не был уверен, что команда тоже так думает. Знаю, что парни верят в это, они хорошо тренируются и хотят вернуться к борьбе за титул. Это помогает мне чувствовать себя комфортно», — цитирует Пирло Football Italia.

«Ювентус» сыграет со «Специей» 2 марта.

Пирло остался недоволен игрой своей команды в матче 24-го тура Серии А с «Вероной». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась с ничейным счётом 1:1.

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