Ойонго порвал «кресты» в дебютном матче за «Краснодар»

Защитник сборной Камеруна и «Краснодара» Амбруаз Ойонго, арендованный у «Монпелье», получил разрыв передней крестообразной связки колена, сообщает L'Equipe. Футболист пропустит шесть месяцев.
В 2017 году Ойонго, игравший тогда в «Монреаль Импэкт», разорвал сухожилие надколенника правого колена. Ему сделали операцию в Барселоне.
Ойонго дебютировал за «Краснодар» в матче с «Уралом». На 33-й минуте Ойонго вышел на поле, заменив Евгения Чернова. В перерыве Мурад Мусаев произвёл обратную замену — вместо камерунца на поле появился защитник Александр Мартынович.
Ойонго стал игроком «Краснодара» 22 февраля. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. Амбруаз — воспитанник камерунского «Котон Спорт». Летом 2014 года он перешёл на правах аренды в американский «Нью-Йорк Ред Буллз», а годом позже присоединился к канадскому «Монреаль Импэкт» на постоянной основе. В 2018 году Ойонго перешёл в «Монпелье».
- 1 марта 2021
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