«Не было времени размяться». Защитник «Краснодара» Ойонго рассказал о разрыве «крестов»

Защитник сборной Камеруна и «Краснодара» Амбруаз Ойонго, арендованный у «Монпелье», рассказал, как травмировался в матче с «Уралом» (2:2).

«Я вышел на замену в начале матча, когда травму получил левый защитник. У меня не было времени на разминку. Поскольку я не разогрелся, думаю, что мои связки были не совсем готовы. Когда я пошёл в первую атаку, моё колено подвернулось и я упал. Так я и получил травму, но всё равно доиграл до перерыва. В перерыве я понял, что не могу продолжать игру, так как чувствовал сильную боль», — цитирует Ойонго Camfoot.

Ойонго получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче с «Уралом» (2:2). Футболист пропустит шесть месяцев.



Ойонго дебютировал за «Краснодар» в матче с «Уралом». На 33-й минуте Ойонго вышел на поле, заменив Евгения Чернова. В перерыве Мурад Мусаев произвёл обратную замену — вместо камерунца на поле появился защитник Александр Мартынович.