Быстров — о встрече с Семенович: зовите Аньку и скажите, чтобы без лифчика приходила

Экс-футболист сборной России по футболу Владимир Быстров объяснил свои слова про певицу, актрису и экс-фигуристку Анну Семенович. Быстров советовал ей отрезать бюст, чтобы было легче передвигаться по льду.

«Блин, для всех мужиков — это «сиськи»! Для женщин и для всех остальных — это грудь. Девочки, которые занимаются фигурным катанием… Если у них в 15 лет вырастают сиськи, они просто по физиологии не могут прыгать прыжки. Мой посыл был только к этому.



Готов ли встретиться с Семенович? Зовите Аньку, зовите! Только скажите, чтобы она без лифчика приходила. Так будет интереснее для народа», – сказал футболист в эфире НТВ.

Ранее Семенович возмутилась словами экс-полузащитника сборной России по футболу Владимира Быстрова, который в прямолинейной форме посоветовал ей отрезать бюст, чтобы было легче передвигаться по льду. Семенович записала ответное видео, которое опубликовала в своём «инстаграме».