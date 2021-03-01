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Быстров — о встрече с Семенович: зовите Аньку и скажите, чтобы без лифчика приходила

Быстров — о встрече с Семенович: зовите Аньку и скажите, чтобы без лифчика приходила
Футбол / РПЛ 0
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Экс-футболист сборной России по футболу Владимир Быстров объяснил свои слова про певицу, актрису и экс-фигуристку Анну Семенович. Быстров советовал ей отрезать бюст, чтобы было легче передвигаться по льду.

«Блин, для всех мужиков — это «сиськи»! Для женщин и для всех остальных — это грудь. Девочки, которые занимаются фигурным катанием… Если у них в 15 лет вырастают сиськи, они просто по физиологии не могут прыгать прыжки. Мой посыл был только к этому.

Готов ли встретиться с Семенович? Зовите Аньку, зовите! Только скажите, чтобы она без лифчика приходила. Так будет интереснее для народа», – сказал футболист в эфире НТВ.

Ранее Семенович возмутилась словами экс-полузащитника сборной России по футболу Владимира Быстрова, который в прямолинейной форме посоветовал ей отрезать бюст, чтобы было легче передвигаться по льду. Семенович записала ответное видео, которое опубликовала в своём «инстаграме».

Семенович — Быстрову: вам тоже стоило бы что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю
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