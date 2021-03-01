«Как этот судья из Грозного уехал?» Арбитр Федотов — о матче «Ахмат» — «Динамо»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче «Ахмат» — «Динамо» (1:2).

«Ахмат» правильно лютует, это был мастер-класс от помощников арбитров: «Как не надо судить». Судьи уничтожили «Ахмат», пусть помощники расскажут, что это было. На шестой минуте после прострела в штрафную «Ахмата» мяч попал в локоть Анхелю. Безбородов эту руку видеть не мог, он смотрел на мяч, а тут он его видеть не мог. Этот эпизод должен видеть помощник Болховитина. Хорошо, что влез Казарцев, который указал на игру рукой.



На 41-й минуте Бериша врывался в штрафную «Динамо», показалось, что был контакт с Шуниным, но Безбородов указал, что нападающий симулировал. На повторе мы видим, что Шунин выпрыгивал вверх, а Бериша положил руку ему на бедро и решил упасть. Симуляция – правильное решение.



Дальше – снова о Болховитине. 48-я минута, шла атака «Ахмата». Обычно в такие моменты Болховитин искал линию, всё время был «на кортанах» – подходил ответственно. А сейчас он звезда, получил эмблему ФИФА и будто всё знает. Бериша вышел один на один, но промахнулся, а Болховитин поднял «вне игры», хотя его не было. Это неверное решение, конечно, VAR бы засчитал гол, если бы Бериша попал, но ошибку эту мы запомним. Дальше – 77-я минута, Безбородов правильно показал вторую жёлтую Тимофееву – был прыжок сзади, но фол совершенно не обязательный.



Самый главный момент случился на 79-й минуте. Ордец получил мяч, Бериша его атаковал и, пытаясь ударить по мячу, промахнулся и упал. Тут вылез Болховитин, который увидел нарушение со стороны Бериши. А нарушения там не было – ни толчка, ни удара. Хотя Бериша мог выйти один на один, но из-за результативной ошибки Болховитина у него это не получилось. Он отнял гол, я не представляю, как этот судья из Грозного уехал? И из-за такого помощника Безбородов получает 7,9», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.