Экс-футболист «Ливерпуля» Мёрфи: чемпионская гонка в АПЛ завершена, «Ман Сити» безжалостен

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи поделился мнением о расстановке сил в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Думаю, гонка за чемпионство завершена. «Манчестер Сити» выглядит безжалостным, пока все остальные продолжают терять очки. «Сити» даже не пришлось играть как-то очень уж хорошо, чтобы победить «Вест Хэм». А остальные результаты уик-энда позволили им сделать отрыв в 12 очков за 12 игр до конца чемпионата.

Теперь речь идёт только об интриге – кто присоединится к «Ман Сити» в четвёрке лучших команд. Эта гонка тоже будет увлекательной, интерес сохраняется.

Я считаю «МЮ» главным фаворитом на то, чтобы финишировать вторыми. Я также думаю, что «Челси» попадёт в топ-4 из-за своей силы и того факта, что сейчас их крайне сложно победить при Томасе Тухеле – они просто не проигрывают. А вот дальше трудно сказать. У «Лестера», «Ливерпуля», «Вест Хэма» и «Эвертона» есть шансы, а «Тоттенхэм» и «Арсенал» на ходу после уверенных побед в эти выходные.

В прошлом сезоне третье и четвёртое места определились в последний момент, когда «Манчестер Юнайтед» и «Челси» обошли «Лестер». И в этом году, похоже, будет такая же история», — написал Мёрфи в своём материале для BBC.