Экс-тренер ЦСКА: Акинфеев сказал, что замерз в кубковом матче, отсюда и ОРВИ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о разговоре с голкипером «армейцев» Игорем Акинфеевым. В клубе сообщали, что Акинфеев перед матчем с «Локомотивом» (0:2) почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.
«Разговаривал с Игорем перед игрой чемпионата, он сказал, что ничего серьёзного нет. Просто замерз в кубковом матче, отсюда и ОРВИ», — цитирует Чанова «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что Акинфеев, а также защитник Игорь Дивеев заразились коронавирусом и пропустят матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». В клубе опровергли эту информацию «После кубкового матча со «СКА-Хабаровском» капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», — говорилось в сообщении «армейцев».
- 1 марта 2021
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