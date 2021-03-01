Арбитр Федотов: стоило назначить пенальти в ворота «Ростова» за фол на Ловрене

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судейской бригады в матче «Зенит» — «Ростов» (2:2).

«Главным в поле был Алексей Матюнин. На 16-й минуте Вендел убегал от Норманна, который хватал его за футболку. Вендел упал, а Норманну Матюнин показал жёлтую. В этот момент к ним подбежал Дзюба и начал толкать Норманна, провоцируя конфликт. Матюнину следовало показать жёлтую и игроку «Ростова», и Дзюбе. Но показал он её только игроку гостей. То, что судьи позволяют Дзюбе, остальным нельзя.



Следующий момент – гол «Ростова». Момент просматривали на игру рукой со стороны футболиста «Ростова», но её там не было, вратарь ошибся, а помощник почему-то гол не засчитал. Правильное решение – засчитать гол. Следующий момент случился на 54-й минуте. Я очень хотел понять Матюнина, но так и не понял. Норманн держал Ловрена за футболку, при этом хорват всем видом показывал, что он движется к мячу.

Дальше Норманн ещё сильнее дёргал за футболку, и Ловрен, естественно, начал падать. Падая, он попал по лицу Норманну. Но Матюнин увидел здесь нарушения со стороны «зенитовца», которому и показал жёлтую за грубую игру. Норманн тянул за майку, а уже потом был контакт – стоило назначить пенальти в ворота «Ростова» за фол на Ловрене. VAR не полез, видимо, для них это не явная и очевидная ошибка.



На 56-й минуте была атака «Зенита», Азмун выходил один на один, после чего игрок «Ростова» его сбил. Прямая красная Осипенко – это правильное решение. Тут нет двойного наказания, так как всё происходило до штрафной площади. Это чистая красная карточка, никто не мог помешать Азмуну.



Что касается момента на 78-й минуте со свистком, который не прозвучал, то в правилах нет такого, что судья должен остановить игру, записать нарушение, а потом её продолжить со свистком. Но это есть в рекомендациях к правилам. Там написано: свисток нужен для возобновления игры после предупреждения или удаления. Что тут сделал Матюнин? Он своими действиями обрезал «Ростов».

Видно, что игроки «Ростова» шли пешком, они ждали, пока арбитр запишет карточку. Даже когда вратарям показывают жёлтые за затяжку времени, то дают свисток. А тут судья обрезал пять человек, мяч получил Кузяев и забил гол. Это методическая ошибка, которая стала результативной, но переигровку за такую не назначат. Прилетит за это Матюнину прилично. А оценку он получает 7,6», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.