Игорь Федотов: на 25-й минуте «Уфа» должна была остаться в меньшинстве

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче «Химки» — «Уфа» (2:1).
«Главным в поле был Артём Любимов. На седьмой минуте он правильно показал жёлтую Камилову – он наступил на ногу Мирзову. На 16-й почему-то не наказал жёлтой Конате, хотя тот врезался в Камилова – это грубая игра. Дальше – неправильная жёлтая Кухарчуку на 21-й минуте, ничего жёсткого в том эпизоде не было. А на 25-й минуте Камилов, имеющий жёлтую карточку, заслуживал вторую – в борьбе он выставил руки и попал по лицу игроку «Химок». Так что уже на 25-й минуте «Уфа» должна была остаться в меньшинстве. На 33-й минуте «Химки» сорвали перспективную атаку «Уфы» – и снова без жёлтой.
Дальше Любимова я похвалю – на 60-й минуте Конате прокидывал мяч себе на ход в штрафную, вратарь стелился перед ним, после чего нападающий «Химок» упал. Все подумали, что судья зафиксировал офсайд, а на самом деле – симуляцию. Любимова я поддержу, он разобрался в этом моменте. На 67-й минуте была подача в штрафную «Химок», и после того, как грудью сыграл Тихий, мяч попал в руку Кухарчуку. Правила изменились – если мяч в руку отскочил от игрока своей команды с близкого расстояния, то следует продолжить игру. Что арбитры и сделали. На 74-й Кухарчук получил вторую жёлтую, это правильное решение. Оценка Любимова – 7,6», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 1 марта 2021
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