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Уле-Гуннар Сульшера и Люка Шоу не накажут за критику судейства после матча с «Челси»

Уле-Гуннар Сульшера и Люка Шоу не накажут за критику судейства после матча с «Челси»
Футбол / Англия 0

Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшера и защитника манкунианцев Люка Шоу не накажут за слова про работу судейской бригады на матче 26-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).

Как сообщает The Athletic, в Футбольной ассоциации Англии (FA) изучили видеозаписи с послематчевыми комментариями представителей «МЮ» и решили, что оснований для дисквалификации Сульшера и Шоу нет. Было установлено, что они не нарушили никаких правил.

В одном из эпизодов мяч, находясь в штрафной площади «Челси», попал в руку нападающему синих Каллуму Хадсону-Одои, боровшемуся с соперником. Главный арбитр Стюарт Атвелл после подсказки VAR отправился лично посмотреть видеоповтор, однако не стал менять своё решение и не назначил пенальти.

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