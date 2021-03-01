Уле-Гуннар Сульшера и Люка Шоу не накажут за критику судейства после матча с «Челси»

Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшера и защитника манкунианцев Люка Шоу не накажут за слова про работу судейской бригады на матче 26-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).



Как сообщает The Athletic, в Футбольной ассоциации Англии (FA) изучили видеозаписи с послематчевыми комментариями представителей «МЮ» и решили, что оснований для дисквалификации Сульшера и Шоу нет. Было установлено, что они не нарушили никаких правил.



В одном из эпизодов мяч, находясь в штрафной площади «Челси», попал в руку нападающему синих Каллуму Хадсону-Одои, боровшемуся с соперником. Главный арбитр Стюарт Атвелл после подсказки VAR отправился лично посмотреть видеоповтор, однако не стал менять своё решение и не назначил пенальти.

Уле-Гуннар Сульшер обвинил «Челси» во влиянии на судей