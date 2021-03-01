Семенович готова подать в суд на Быстрова

Певица, актриса и экс-фигуристка Анна Семенович заявила, что готова обратиться в суд по поводу высказываний экс-полузащитника сборной России Владимира Быстрова.

«Владимир Быстров в интервью спортивному изданию почему-то затронул меня. Я не понимаю, при чём тут футбол, Быстров и Семенович. Он сказал, что мне нужно отрезать сиськи, чтобы я стала олимпийской чемпионкой.

Я считаю, что это хамство со стороны мужчины. Это опубликовали все издания. Естественно, это разлетелось по новостной ленте, обсуждалось очень долго. При чём тут я, при чём тут Быстров? При этом у Быстрова тоже есть дочь, которая занимается фигурным катанием. Мы не знаем, какие у нее будут физические данные через пять-семь лет для занятий фигурным катанием, когда она станет девушкой. Почему Быстров обсуждает мою грудь?



Извинения от Быстрова? Мне бы хотелось, чтобы мужчины оставались мужчинами. Дорогие мои, давайте уважительно относиться к женщинам, к их физическим данным. Надо корректно себя вести в этой жизни. Мне хочется, чтобы он извинился передо мной. Скандал кипит, все звонят мне, смеются. Мне это неприятно. У меня были травмы, мениск. Мне повезло, что я нашла себя. И, как именитая спортсменка, свою честь и достоинство я буду отстаивать", – сказала Семенович в эфире НТВ.

Быстров ранее советовал Семенович отрезать бюст, чтобы ей было легче передвигаться по льду. Также экс-футболист в ответ на вопрос, готов ли он встретиться с Семенович, ответил: «Скажите, чтобы она без лифчика приходила. Так будет интереснее для народа».