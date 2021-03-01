Источник: Алаба провёл переговоры с «ПСЖ»
Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен». 28-летний австриец провёл переговоры с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи, информирует TZ.
Действующий контракт Давида с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года, поэтому к «ПСЖ» он может присоединиться совершенно бесплатно, на правах свободного агента. Ранее СМИ связывали Алабу с мадридским «Реалом».
В нынешнем сезоне защитник в 22 матчах немецкой Бундеслиги забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее австриец несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком. Transfermarkt оценивает Алабу в € 55 млн.
«Хочу выбраться из зоны комфорта». Алаба — о решении покинуть «Баварию»
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