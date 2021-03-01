Гвардиола: мы не хотим останавливаться на достигнутом. Ближайшие 10 дней очень важны

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящих матчах «горожан» в АПЛ.



«Мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы знаем, насколько важны ближайшие десять дней, за которые нам предстоит сыграть с «Вулверхэмптон Уондерерс», «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном». Если бы мы сумели сделать то, что хотим, то совершили бы большой шаг вперёд.



Хочу, чтобы команда была сосредоточена на предстоящей работе. В последнее время я много раз говорил, что у нас есть два способа взглянуть на происходящее. Первый — мы видим, что мы сделали, и просто размышляем об этом. Второй — продолжаем делать свою работу и получаем ещё три очка в нашу копилку, а не просто оглядываемся назад, вспоминая, что мы сделали раньше», – цитирует испанского специалиста официальный сайт «горожан».



Матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» состоится завтра, 2 марта. Начало — в 23:00 мск. В воскресенье, 7 марта, состоится манчестерское дерби, а в среду, 10 марта, «горожане» примут «Саутгемптон».

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