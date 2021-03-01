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Гвардиола: лучшая команда Европы — «Бавария». В Англии такой командой является «Ливерпуль»

Гвардиола: лучшая команда Европы — «Бавария». В Англии такой командой является «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какую команду считает лучшей в Европе, а какую – в АПЛ.

«Мы довольны тем, чего уже добились, этого нельзя отрицать. Если никому ранее не удавалось одерживать 20 побед во всех турнирах, то, видимо, это действительно сложная задача. Но в итоге имеет значение лишь то, поднимешь ли ты трофей над головой или нет. Так что мы по-прежнему не можем позволить себе сидеть на диване и говорить, что всё прекрасно. Нам предстоит немало работы, и я вижу признаки того, что мы можем стать ещё лучше.

По моему мнению, лучшая команда в Европе – мюнхенская «Бавария». Она выиграла всё, что только можно, поэтому безусловно они — лучшая команда. В Англии действующим чемпионом является «Ливерпуль», поэтому он лучший.

Если хочешь забрать корону себе, то должен побеждать. В феврале или марте никто чемпионом не становится. В розыгрыше ещё 36 очков, и можно многое потерять за эту ближайшую неделю», – приводит слова Гвардиолы TEAMtalk.

«Манчестер Сити» набрал в 25 матчах 62 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 12 очков.

Завтра, 2 марта, состоится матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало — в 23:00 мск.

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