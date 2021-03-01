Кобелев: звонят девушки, спрашивают о футболе. Говорю: «А мужчин нет у вас там?»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что не общается с женщинами на футбольные темы.
«Как с женщинами общаться на футбольные темы? Я с женщинами не общаюсь! Женщина может разбираться в футболе? Я считаю, что нет. Грановская в «Челси» — я её не знаю. Если она разбирается, то хорошо. Я не знаю. И я категоричен. Если она разбирается, то слава богу, молодец.
Переговоров с женщинами никогда не было. 2021 год, и что теперь? Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин нет у вас там, мужчины уже футболом не занимаются?» Это сексизм? Почему же? Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Есть женский футбол, гимнастика, лёгкая атлетика, фигурное катание…
Мария Орзул? Я очень редко смотрю телевизор. А если и смотрю, то даже не программы, а футбольные трансляции. Я не против женщин в футболе, что вы, ради бога. Что вы делаете из меня монстра какого-то?» – сказал Кобелев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Футбольный хейт».
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